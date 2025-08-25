Piyasa raporu (25 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (25 Ağustos 2025 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,01 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,15 ile 4.450,47 liraya çıktı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IHLAS,YONGA,ESCAR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,MERCN,KERVN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.774.558.413.28 TL), THYAO (10.152.037.162.00 TL), EREGL (5.566.523.993.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
5.25 ₺
|
9.83 %
|
17.774.558.413
|
338.25 ₺
|
0.22 %
|
10.152.037.162
|
29.66 ₺
|
0.88 %
|
5.566.523.994
|
4.96 ₺
|
5.98 %
|
5.556.706.814
|
33.92 ₺
|
-0.99 %
|
5.149.637.591
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.18 ₺
|
10.00 %
|
1.664.412.410
|
95.70 ₺
|
10.00 %
|
8.738.080
|
34.32 ₺
|
10.00 %
|
286.052.503
|
247.80 ₺
|
9.99 %
|
81.724.228
|
34.56 ₺
|
9.99 %
|
73.516.588
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
10.80 ₺
|
-10.00 %
|
1.408.066.745
|
40.50 ₺
|
-9.19 %
|
926.794.391
|
3.59 ₺
|
-7.47 %
|
7.372.166
|
27.34 ₺
|
-7.32 %
|
147.258.538
|
6.35 ₺
|
-6.20 %
|
187.319.711
Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Ağustos 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 41,01 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 47,95 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,01 ₺
|
0,11 %
|
E
|
47,95 ₺
|
-0,20 %
Altın fiyatlarında son durum (25 Ağustos 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde 0,08 artış ile 3.374,50 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,15 yükselişle 4.450,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.276,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.017,01 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.374,50 ₺
|
0,08 %
|
4.450,47 ₺
|
0,15 %
|
29.017,01 ₺
|
0,15 %
|
7.276,52 ₺
|
0,15 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,03 azalış ile 112.335,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,86 düşüş ile 4.635,73 doları buldu. Brent Petrol ise 68,71 dolar