Piyasa raporu (25 Ağustos 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

25 Ağustos 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,93 yükseliş ile 11.477,80 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IHLAS,YONGA,ESCAR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ESEN,MERCN,KERVN oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.774.558.413.28 TL), THYAO (10.152.037.162.00 TL), EREGL (5.566.523.993.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Ağustos 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 41,01 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 47,95 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (25 Ağustos 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,08 artış ile 3.374,50 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,15 yükselişle 4.450,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.276,52 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.017,01 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,03 azalış ile 112.335,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,86 düşüş ile 4.635,73 doları buldu. Brent Petrol ise 68,71 dolar