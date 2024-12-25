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        Piyasa raporu (25 Aralık 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Aralık 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,63 değer kazanarak 9.927,11 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,39 yükselerek 35,23 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,07 değer kazanarak 2.961,19 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:30
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        25 Aralık 2024 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 2,63 yükseliş ile 9.927,11 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EMNIS,DIRIT,EGGUB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ACSEL,KGYO,KTLEV oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (6.671.629.819.08 TL), AKBNK (4.561.151.712.85 TL), YKBNK (4.268.777.837.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        13.70
        5.06 %
        6.671.629.819
        A
        65.05
        7.97 %
        4.561.151.713
        Y
        30.80
        8.37 %
        4.268.777.837
        T
        288.25
        0.96 %
        3.545.745.238
        T
        133.30
        5.38 %
        2.446.116.428
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        275.00
        10.00 %
        4.753.013
        D
        24.08
        9.95 %
        4.697.350
        E
        58.55
        9.95 %
        128.571.732
        C
        32.72
        9.95 %
        552.245.152
        A
        13.62
        9.93 %
        62.079.377
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        118.50
        -5.88 %
        51.287.404
        K
        52.75
        -4.95 %
        399.811.621
        E
        57.00
        -3.23 %
        1.414.944
        P
        29.00
        -2.75 %
        161.440.584
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Aralık 2024 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,39 artış ile 35,23 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,48 yükseliş ile 36,83 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,23
        0,39 %
        E
        EUR/TRY
        36,83
        0,48 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Aralık 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,16 değer kazanarak 2.616,87 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,07 değer kazanarak 2.961,19 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.841,55 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.306,97 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.616,87
        0,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.961,19
        0,07 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.306,97
        0,07 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.841,55
        0,07 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,09 yükseliş ile 98.325,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,63 artış ile 3.473,02 dolar.Brent Petrol ise 73,58 dolar

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