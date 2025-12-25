Habertürk
        Piyasa raporu (25 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (25 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Aralık 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,03 değer kaybederek 11.336,18 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 42,84 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,00 ile 6.170,82 liraya çıktı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (25 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Aralık 2025 Perşembe tarihinde günü 11.336,18 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,03 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLMSN,BIGTK,EKIZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise VKFYO,EMKEL,SMRVA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (4.530.724.894.13 TL), TRALT (4.347.311.377.12 TL), ISCTR (3.617.978.153.58 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        2.89
        2.12 %
        4.530.724.894
        T
        43.92
        2.43 %
        4.347.311.377
        I
        13.67
        -0.36 %
        3.617.978.154
        T
        271.25
        0.00 %
        3.534.445.408
        T
        38.06
        2.98 %
        3.315.089.226
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        34.54
        10.00 %
        147.314.467
        B
        382.25
        10.00 %
        397.648.528
        E
        155.30
        9.99 %
        11.730.323
        D
        57.80
        9.99 %
        93.576.687
        T
        13.89
        9.98 %
        1.035.485.846
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        38.72
        -10.00 %
        12.864.663
        E
        51.75
        -10.00 %
        698.310.395
        S
        143.40
        -9.98 %
        1.347.305.191
        T
        215.80
        -9.97 %
        2.061.997.608
        Z
        11.92
        -9.01 %
        1.681.355.883
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Aralık 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,01 düşerek 42,84 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 50,54 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,84
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        50,54
        -0,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (25 Aralık 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 4.479,42 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,00 düşüş sonucu 6.170,82 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,00 yükselerek 10.089,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.233,75.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.479,42
        -0,11 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.170,82
        0,00 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.233,75
        0,00 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.089,29
        0,00 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,08 artış ile 87.790,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,78 yükseliş ile 2.935,86 doları buldu. Brent Petrol ise 62,24 dolar

