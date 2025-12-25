Piyasa raporu (25 Aralık 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Aralık 2025 Perşembe tarihinde günü 11.336,18 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,03 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLMSN,BIGTK,EKIZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise VKFYO,EMKEL,SMRVA.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (4.530.724.894.13 TL), TRALT (4.347.311.377.12 TL), ISCTR (3.617.978.153.58 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Aralık 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,01 düşerek 42,84 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,09 düşerek 50,54 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (25 Aralık 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 4.479,42 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,00 düşüş sonucu 6.170,82 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,00 yükselerek 10.089,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.233,75.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,08 artış ile 87.790,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,78 yükseliş ile 2.935,86 doları buldu. Brent Petrol ise 62,24 dolar