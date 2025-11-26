Habertürk
        Piyasa raporu (26 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (26 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Kasım 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 42,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,55 değer kazanarak 5.666,34 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (26 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        26 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.914,65 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,53 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUHOL,AZTEK,LYDYE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KGYO,GZNMI,BORLS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.842.464.081.50 TL), YKBNK (6.247.549.422.94 TL), ISCTR (6.027.012.246.57 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        274.25
        0.37 %
        8.842.464.082
        Y
        34.70
        0.46 %
        6.247.549.423
        I
        13.10
        0.08 %
        6.027.012.247
        P
        1.66
        -6.21 %
        5.114.424.537
        T
        37.84
        -0.11 %
        5.095.253.573
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        11.55
        10.00 %
        10.135.842
        L
        13,622.50
        9.99 %
        855.789.280
        P
        13.43
        9.99 %
        363.269.459
        B
        339.00
        9.98 %
        71.206.885
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        66.60
        -10.00 %
        144.774.241
        B
        6.40
        -9.99 %
        651.281.140
        V
        15.31
        -9.99 %
        2.977.445.773
        E
        82.10
        -9.98 %
        553.020.792
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Kasım 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 42,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,04 yükseliş ile 49,19 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,45
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        49,19
        0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Kasım 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,64 artış ile 4.156,95 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,55 yükselişle 5.666,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.264,46 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.944,52 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.156,95
        0,64 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.666,34
        0,55 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.944,52
        0,55 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.264,46
        0,55 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,62 değer kazanarak 86.927,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,80 yükselerek 2.922,47 dolardan işlem gördü.

