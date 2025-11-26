Piyasa raporu (26 Kasım 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.914,65 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,53 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUHOL,AZTEK,LYDYE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KGYO,GZNMI,BORLS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.842.464.081.50 TL), YKBNK (6.247.549.422.94 TL), ISCTR (6.027.012.246.57 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Kasım 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 42,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,04 yükseliş ile 49,19 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (26 Kasım 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,64 artış ile 4.156,95 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,55 yükselişle 5.666,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.264,46 olurken, Cumhuriyet altını ise 36.944,52 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,62 değer kazanarak 86.927,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,80 yükselerek 2.922,47 dolardan işlem gördü.