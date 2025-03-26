Piyasa raporu (26 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (26 Mart 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,57 değer kaybederek 9.660,68 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 38,01 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,02 ile 3.687,28 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.660,68 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,57 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MAKTK,TERA,GEDZA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,DYOBY,YEOTK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.575.007.937.00 TL), AKBNK (9.424.062.085.75 TL), ISCTR (8.291.285.814.66 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
309.75 ₺
|
-0.72 %
|
9.575.007.937
|
53.95 ₺
|
-1.55 %
|
9.424.062.086
|
12.74 ₺
|
-2.75 %
|
8.291.285.815
|
462.25 ₺
|
1.54 %
|
7.774.430.339
|
24.80 ₺
|
-2.82 %
|
7.426.043.027
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.22 ₺
|
10.00 %
|
250.585.437
|
52.80 ₺
|
10.00 %
|
449.038.869
|
26.40 ₺
|
10.00 %
|
49.266.475
|
28.38 ₺
|
10.00 %
|
78.095.251
|
205,482.50 ₺
|
10.00 %
|
17.055.048
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
81.20 ₺
|
-9.98 %
|
2.801.644
|
25.60 ₺
|
-8.11 %
|
300.666.040
|
53.50 ₺
|
-7.52 %
|
949.993.176
|
40.36 ₺
|
-7.05 %
|
1.234.172
|
6.68 ₺
|
-5.92 %
|
58.106.407
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mart 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 41,03 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,01 ₺
|
0,08 %
|
E
|
41,03 ₺
|
0,03 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Mart 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 3.016,88 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.687,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 6.028,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.041,55.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.016,88 ₺
|
-0,11 %
|
3.687,28 ₺
|
-0,02 %
|
24.041,55 ₺
|
-0,02 %
|
6.028,70 ₺
|
-0,02 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,41 değer kaybederek 86.750,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,99 düşerek 2.013,79 dolardan işlem gördü.