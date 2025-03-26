Piyasa raporu (26 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.660,68 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,57 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MAKTK,TERA,GEDZA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,DYOBY,YEOTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.575.007.937.00 TL), AKBNK (9.424.062.085.75 TL), ISCTR (8.291.285.814.66 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mart 2025 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 41,03 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (26 Mart 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 3.016,88 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.687,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 6.028,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.041,55.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,41 değer kaybederek 86.750,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,99 düşerek 2.013,79 dolardan işlem gördü.