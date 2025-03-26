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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (26 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (26 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (26 Mart 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,57 değer kaybederek 9.660,68 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,08 yükselerek 38,01 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,02 ile 3.687,28 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (26 Mart 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mart 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.660,68 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,57 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MAKTK,TERA,GEDZA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,DYOBY,YEOTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.575.007.937.00 TL), AKBNK (9.424.062.085.75 TL), ISCTR (8.291.285.814.66 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        309.75
        -0.72 %
        9.575.007.937
        A
        53.95
        -1.55 %
        9.424.062.086
        I
        12.74
        -2.75 %
        8.291.285.815
        B
        462.25
        1.54 %
        7.774.430.339
        Y
        24.80
        -2.82 %
        7.426.043.027
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        11.22
        10.00 %
        250.585.437
        T
        52.80
        10.00 %
        449.038.869
        G
        26.40
        10.00 %
        49.266.475
        S
        28.38
        10.00 %
        78.095.251
        Y
        205,482.50
        10.00 %
        17.055.048
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        81.20
        -9.98 %
        2.801.644
        D
        25.60
        -8.11 %
        300.666.040
        Y
        53.50
        -7.52 %
        949.993.176
        Q
        40.36
        -7.05 %
        1.234.172
        E
        6.68
        -5.92 %
        58.106.407
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mart 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,03 yükseliş ile 41,03 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,01
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        41,03
        0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Mart 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 3.016,88 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.687,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 6.028,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.041,55.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.016,88
        -0,11 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.687,28
        -0,02 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.041,55
        -0,02 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.028,70
        -0,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,41 değer kaybederek 86.750,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,99 düşerek 2.013,79 dolardan işlem gördü.

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