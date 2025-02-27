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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (27 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (27 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Şubat 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,10 azalış ile 36,43 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,49 değer kaybederek 3.367,02 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (27 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        27 Şubat 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,75 yükseliş ile 9.741,07 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DURDO,PAPIL,DAGHL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,TDGYO,EYGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.099.400.434.25 TL), ASELS (7.657.371.543.10 TL), ISCTR (7.279.736.537.95 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        315.75
        2.43 %
        16.099.400.434
        A
        90.00
        4.65 %
        7.657.371.543
        I
        15.28
        0.66 %
        7.279.736.538
        Y
        29.54
        0.89 %
        6.933.348.978
        K
        152.80
        2.21 %
        5.798.019.508
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        17.97
        9.98 %
        52.445.063
        P
        13.70
        9.95 %
        250.556.844
        D
        24.82
        9.92 %
        10.001.070
        U
        593.50
        9.91 %
        22.076.352
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        15.24
        -9.98 %
        27.235.297
        D
        54.10
        -7.44 %
        37.926.268
        N
        73.35
        -4.99 %
        291.133.313
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Şubat 2025 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde -0,10 azalarak 36,43 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 38,06 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,43
        -0,10 %
        E
        EUR/TRY
        38,06
        -0,52 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Şubat 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,39 değer kaybederek 2.875,89 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,49 değer kaybederek 3.367,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.505,08 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.952,98 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.875,89
        -1,39 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.367,02
        -1,49 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.952,98
        -1,49 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.505,08
        -1,49 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,52 azalış ile 85.592,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,76 düşüş ile 2.325,42 doları buldu. Brent Petrol ise 73,76 dolar

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