Piyasa raporu (27 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

27 Şubat 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,75 yükseliş ile 9.741,07 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DURDO,PAPIL,DAGHL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ICUGS,TDGYO,EYGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.099.400.434.25 TL), ASELS (7.657.371.543.10 TL), ISCTR (7.279.736.537.95 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Şubat 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde -0,10 azalarak 36,43 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,52 düşerek 38,06 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (27 Şubat 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,39 değer kaybederek 2.875,89 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,49 değer kaybederek 3.367,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.505,08 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.952,98 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,52 azalış ile 85.592,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,76 düşüş ile 2.325,42 doları buldu. Brent Petrol ise 73,76 dolar