Piyasa raporu (28 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

28 Mart 2025 Cuma, BIST 100 günü 0,49 yükselerek 9.659,48 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9669.2200 puandan işlem görürken en düşük 9415.9500 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.478.962.00 TL), AKBNK (6.668.733.589.70 TL), YKBNK (5.975.696.059.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mart 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,01 yükselerek 37,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,20 yükselerek 41,16 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (28 Mart 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 0,77 artış ile 3.080,75 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,67 yükselişle 3.755,82 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.140,76 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.487,93 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,86 düşüş ile 84.023,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -7,06 azalış ile 1.880,10 dolar.Brent Petrol ise 73,65 dolar