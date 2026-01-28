Piyasa raporu (28 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (28 Ocak 2026 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,41 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,57 ile 7.337,98 liraya çıktı.
28 Ocak 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 2,29 yükselerek 13.407,44 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13512.4200 puandan işlem görürken en düşük 13144.1500 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CUSAN,PRKAB,KLRHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PASEU,MMCAS,SMRVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (27.677.638.160.25 TL), ASELS (16.944.538.771.25 TL), ISCTR (14.724.238.047.17 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
298.00 ₺
|
1.27 %
|
27.677.638.160
|
307.50 ₺
|
-0.97 %
|
16.944.538.771
|
15.47 ₺
|
2.86 %
|
14.724.238.047
|
2.57 ₺
|
4.05 %
|
14.574.875.808
|
84.85 ₺
|
6.66 %
|
14.419.234.064
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.92 ₺
|
10.00 %
|
161.129.670
|
50.40 ₺
|
10.00 %
|
348.439.933
|
492.25 ₺
|
10.00 %
|
936.682.416
|
202.50 ₺
|
9.99 %
|
142.378.155
|
108.00 ₺
|
9.98 %
|
9.735.816
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
157.50 ₺
|
-10.00 %
|
1.428.524.577
|
100.20 ₺
|
-9.97 %
|
6.733.048
|
72.50 ₺
|
-9.94 %
|
1.861.026.245
|
3.31 ₺
|
-9.81 %
|
82.453.090
|
4.28 ₺
|
-8.74 %
|
241.585.505
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ocak 2026 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 43,41 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,75 düşerek 51,88 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,41 ₺
|
0,03 %
|
E
|
51,88 ₺
|
-0,75 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Ocak 2026 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,63 değer kazanarak 5.264,64 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,57 değer kazanarak 7.337,98 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.997,60 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 47.834,55 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.264,64 ₺
|
1,63 %
|
7.337,98 ₺
|
1,57 %
|
47.834,55 ₺
|
1,55 %
|
11.997,60 ₺
|
1,57 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,61 değer kazanarak 89.110,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,74 yükselerek 2.997,16 dolardan işlem gördü.