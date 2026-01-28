Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.454,91 %2,65
        DOLAR 43,4139 %0,03
        EURO 51,8531 %-0,80
        GRAM ALTIN 7.333,35 %1,51
        FAİZ 34,13 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 158,57 %1,35
        BITCOIN 89.111,00 %0,17
        GBP/TRY 59,7304 %-0,67
        EUR/USD 1,1938 %-0,86
        BRENT 67,91 %0,50
        ÇEYREK ALTIN 11.990,02 %1,51
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (28 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (28 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (28 Ocak 2026 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,29 değer kazanarak 13.407,44 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,41 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,57 ile 7.337,98 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (28 Ocak 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        28 Ocak 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 2,29 yükselerek 13.407,44 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13512.4200 puandan işlem görürken en düşük 13144.1500 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CUSAN,PRKAB,KLRHO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse PASEU,MMCAS,SMRVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (27.677.638.160.25 TL), ASELS (16.944.538.771.25 TL), ISCTR (14.724.238.047.17 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        298.00
        1.27 %
        27.677.638.160
        A
        307.50
        -0.97 %
        16.944.538.771
        I
        15.47
        2.86 %
        14.724.238.047
        S
        2.57
        4.05 %
        14.574.875.808
        A
        84.85
        6.66 %
        14.419.234.064
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        29.92
        10.00 %
        161.129.670
        T
        50.40
        10.00 %
        348.439.933
        K
        492.25
        10.00 %
        936.682.416
        A
        202.50
        9.99 %
        142.378.155
        B
        108.00
        9.98 %
        9.735.816
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        157.50
        -10.00 %
        1.428.524.577
        M
        100.20
        -9.97 %
        6.733.048
        S
        72.50
        -9.94 %
        1.861.026.245
        S
        3.31
        -9.81 %
        82.453.090
        A
        4.28
        -8.74 %
        241.585.505
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ocak 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 43,41 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,75 düşerek 51,88 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,41
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        51,88
        -0,75 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Ocak 2026 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,63 değer kazanarak 5.264,64 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,57 değer kazanarak 7.337,98 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.997,60 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 47.834,55 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.264,64
        1,63 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.337,98
        1,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.834,55
        1,55 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.997,60
        1,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,61 değer kazanarak 89.110,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,74 yükselerek 2.997,16 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hande Erçel yeğeni Mavi'ye bakıcılık yaptı

        Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, Hande Erçel'i kızlarının bakıcısı olarak Londra'ya götürdükleri eğlenceli anları paylaştı; "Çocukla tatile giderken yanınıza almanız gereken en önemli şey: 1 adet Teyze"  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde