Piyasa raporu (30 Ekim 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2024 Çarşamba tarihinde günü 9.006,55 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,68 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IDGYO,KIMMR,PKART, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PSDTC,IHAAS,AVGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.117.610.386.25 TL), BIMAS (3.716.989.325.75 TL), GARAN (3.619.111.008.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2024 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 34,26 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,32 yükselerek 37,23 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2024 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,21 artış ile 2.780,49 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde -0,02 düşüşle 3.056,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.996,69 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.925,65 oldu.