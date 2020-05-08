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Yatırımcılar koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarıyla boğuşurken, finansal piyasalar ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) ilk kez negatif faiz oranına geçmesini fiyatlamaya başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere Fed yetkilileri, ABD'de negatif faiz oranlarını uygun görmediklerini açıkladılar.

Ancak bazı yatırımcılar, koronavirüs kaynaklı gerilemeye yönelik çok daha kötü bir sonuç öngörüyor olabilir. Bu gerileme Fed'i kriz tepkisiyle daha da deneysel olmaya zorlayabilir.

SIFIRI GÖRDÜ

New York'taki Seaport Global Holdings Yönetici Direktörü Tom di Galoma, "Her şey mümkün. ABD ekonomisinin nereye gittiği konusunda alışılmadık durumdayız" dedi. Piyasaların Fed'in politika faiz oranı beklentisine yönelik bir gösterge olan politika faizi vadeli işlem kontratları, Aralık ayından itibaren hafif negatif faiz fiyatlamaya başladı. Fed Mart ayında politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına düşürdü.

Fed ayrıca işsizliğin yükselmesi ve ekonomik büyümenin çökmesiyle finansal piyasaları ve ekonomiyi desteklemek için çok sayıda program devreye aldı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly dün yaptığı açıklamada Fed'in hala ekonomiyi desteklemek için araçlara sahip olduğunu ve konuştuğu kişilerin "V" şeklinde bir toparlanma beklemediğini söyledi.

Fed, faizleri eksiye düşürmenin büyümeyi canlandırmada etkili olmayabileceği ve başlıca ABD para piyasalarını bozabileceği endişeleri nedeniyle faizleri eksiye düşürmek istemiyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin dün yaptığı açıklamada, negatif faiz oranlarının ABD için uygun bir seçenek olacağını öne sürecek bir şey olmadığını söyledi.