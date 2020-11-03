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Piyasalar koronavirüs salgınına yönelik endişeleri bir süreliğine bir kenara bırakarak ABD Başkanlık Seçimleri'nin sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Anketler Demokrat aday Joe Biden'ı, Başkan Donald Trump'ın önünde gösteriyor. Şu ana kadar ABD ve Avrupa borsalarında da bu sonuç olumlu bir şekilde fiyatlanmış durumda.

Yani Wall Street'in Biden'ı yeni ABD başkanı olarak görmek istediğini söylemek yanlış olmaz.

Ancak ABD borsalarının Başkan Trump döneminde de koronavirüse rağmen kötü bir performans gösterdiği söylenemez. Aşağıda son 5 ABD başkanının göreve geldiği yılın başından görevden ayrıldığı yılın sonuna kadarki S&P 500 performansları yer alıyor.

Baba Bush ve Trump 4 yıl görev yaparken, Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama 8 yıl görevde kaldı. Veriler dönemlerinin tamamını kapsıyor.

Burada da görüldüğü gibi Trump döneminde S&P 500 yüzde 47 yükseldi. Başkan Trump da sık sık endeksin kırdığı rekorları Twitter hesabından bir zafer kazanmışcasına paylaşmayı görev bildi.

ABD seçimlerinden sonra şu anda Biden için olumlu bir fiyatlama olsa da normalde Demokrat başkanlara iyi tepki vermiyor. Demokrat Parti daha sola kayan politikalar benimsediği için bu şirketler için daha yüksek vergi anlamına geliyor. Dolayısıyla hisse performansları kötü etkileniyor.

Cumhuriyetçi Donald Trump başkan seçildiğinde S&P 500 ilk 10 günde yüzde 2.96 yükselmişti.

Başkanlık seçimlerinden sonraki ilk 10 günde S&P 500'ün performansı:

Başkan Değişim (%) George W. Bush (1) -5.9 George W. Bush (2) 3.97 Barack Obama (1) -14.58 Barack Obama (2) -2.84 Donald Trump 2.96

GÖZLER AYRICA SENATO'DA

Ancak şu anda Biden'ın seçilmesine daha olumlu bir gözle bakılıyor. ABD'de Başkanlık seçimlerinin yanında 100 koltuklu Senato'nun 35'i için de seçim yapılıyor. Şu anda Cumhuriyetçilerin 53-47 çoğunluğu bulunuyor. Özellikle yeni koronavirüs yardım paketinin yürürlüğe girmesi için aynı partiden bir Başkan ve Senato'nun seçilmesi en olumlu senaryo olarak öne çıkıyor. Yani piyasalar aslında Başkan Biden ve Demokrat bir Senato istiyor.

En olumsuz Senaryo ise Trump'ın seçilmesi veya farklı partilerden Senato ve Başkan çıkması değil. En olumsuz senaryo seçim sonuçlarına dair tartışmaların çıkması ve seçimin tam anlamıyla uzun süre sonuçlanmaması.

Başkan Donald Trump mektupla verilen oylara karşı hukuki mücadele verebileceğini kampanya sürecinde ifade etti. Mektupla kullanılan oylar sebebiyle seçim sonuçlarının bu akşam belli olması beklenmiyor. Trump ise mitinglerde sık sık sonuçların seçim gecesi belli olması gerektiğini vurguladı. Bu, bir anlamda mektupla kullanılan oyları tanımayacağı anlamına da gelebiliyor.

Seçimin sonuçlanmasının uzaması koronavirüs salgını devam ederken belirsizlikleri artıracağı için tartışma çıkması durumunda borsalarda sert düşüşler yaşanabilir