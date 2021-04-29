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Piyasalarda Fed sonrası karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararların ardından karışık bir seyir izliyor.

Piyasalarda Fed sonrası karışık seyir
AA

Fed, nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ile istihdam göstergelerinin güçlendiği vurgulanırken, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüme yönelik risklerin sürdüğü kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarını azaltmayı konuşmanın henüz zamanı olmadığını ifade ederek, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, dün ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de gerçekleştirdiği konuşmada, eğitim, çocuk bakımı ve ailelere yönelik harcama paketini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan yolu ve Amerikan dış politikasının detaylarını anlattı.

Dış politika konusunda önemli sözler verdiklerini belirten Biden, "Çin de dahil tüm ülkelerin küresel ekonomide aynı kurallarla oynadığından emin olacağım. Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile telefon görüşmesinde kendisine de söyledim, rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve çatışma peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.

Biden, gelecek için aileler ve çocuklara da yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle bugün Amerikan ailelerinin karşı karşıya olduğu en büyük 4 sorunu ele alan Amerikan Aileleri Planı'nı sunuyorum." dedi.

Planla 12 haftaya kadar ücretli aile ve tıbbi iznin sağlanacağını, milyonlarca aileye doğrudan nakit yardımı yapılacağını bildiren Biden, yılda 400 bin dolardan az kazanan insanlara herhangi bir vergi artışının uygulanmayacağını, kurumsal şirketlerin ve Amerika'nın en zengin yüzde 1'inin adil paylarını ödeme zamanının geldiğini söyledi.

Biden, "Amerikalıların en zengin yüzde 1'i, 400 bin dolar veya fazla kazananlar için en yüksek vergi dilimini yüzde 39,6'ya çıkarıyoruz." dedi.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Avrupa'da dün açıklanan ilk çeyrek finansal sonuçlara göre Deutsche Bank 908 milyon avro, Lyods Bankacılık Grubu ise 1,9 milyar sterlin kar ile tahminlerden iyi bir performans gösterdi.

Fed öncesi kapanış yapan borsalarda, şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise Fed sonrası artış eğilimini sürdürerek 1,2152 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek günü 1.385,91 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 düşüşle 8,1995'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2020 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyümenin öne çıktığını söyledi.

Öte yandan, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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