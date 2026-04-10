Habertürk
        BIST 100 14.056,84 %2,69
        DOLAR 44,6635 %0,12
        EURO 52,4391 %0,50
        GRAM ALTIN 6.870,48 %0,58
        FAİZ 40,01 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 109,96 %1,82
        BITCOIN 72.930,00 %0,69
        GBP/TRY 60,2089 %0,48
        EUR/USD 1,1735 %0,31
        BRENT 96,32 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 11.233,23 %0,58
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 10 Nisan 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 10 Nisan 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (10 Nisan 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 değer kazanarak 14.056,84 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,66 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,54 ile 6.867,45 liradan işlem gördü.

        Giriş: 10.04.2026 - 18:30 Güncelleme:
        10 Nisan 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.056,84 puanla kapatırken günlük yükseliş % 2,69 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATATR,KONTR,AAGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BLCYT,RUBNS,EFOR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (13.318.052.711.75 TL), THYAO (12.800.391.691.50 TL), SASA (11.691.849.030.33 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        398.50
        5.77 %
        13.318.052.712
        T
        323.25
        1.17 %
        12.800.391.692
        S
        2.62
        6.94 %
        11.691.849.030
        I
        14.71
        2.37 %
        9.905.262.023
        A
        78.40
        4.12 %
        9.414.105.078
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        14.74
        10.00 %
        2.535.685.138
        K
        9.68
        10.00 %
        322.423.464
        A
        25.52
        10.00 %
        802.313.889
        D
        5.72
        10.00 %
        506.497.110
        A
        407.25
        9.99 %
        1.011.114.183
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Düşen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        41.90
        -9.97 %
        75.232.604
        R
        34.72
        -9.96 %
        257.000.706
        E
        5.34
        -9.95 %
        2.028.421.754
        Z
        23.34
        -9.95 %
        1.299.428.545
        M
        5.99
        -8.69 %
        811.677.975
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Nisan 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 44,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,47 yükseliş ile 52,42 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,66
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        52,42
        0,47 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Nisan 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,26 artış ile 4.779,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,54 yükselişle 6.867,45 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.230,13 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.783,15 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.779,48
        0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.867,45
        0,54 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.783,15
        0,56 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.230,13
        0,56 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,28 artış ile 73.111,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,88 yükseliş ile 2.248,18 doları buldu. Brent Petrol ise 96,31 dolar

        Galatasaray İzmir'de hata yapmadı. Kadınlar CEV Cup'ta Şampiyon Galatasaray. Temsilcimiz Chieri'yi 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Dursun Özbek: Galatasaray için kupa mevsimi başladı. Fenerbahçe Beko için kritik viraj. Sarı Lacivertliler 20.45'te Real Madrid'i konuk edecek. Spor Bülteni'nde S...
