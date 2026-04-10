Piyasalarda gün sonu: 10 Nisan 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (10 Nisan 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,69 değer kazanarak 14.056,84 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,66 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,54 ile 6.867,45 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATATR,KONTR,AAGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise BLCYT,RUBNS,EFOR.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (13.318.052.711.75 TL), THYAO (12.800.391.691.50 TL), SASA (11.691.849.030.33 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
398.50 ₺
|
5.77 %
|
13.318.052.712
|
323.25 ₺
|
1.17 %
|
12.800.391.692
|
2.62 ₺
|
6.94 %
|
11.691.849.030
|
14.71 ₺
|
2.37 %
|
9.905.262.023
|
78.40 ₺
|
4.12 %
|
9.414.105.078
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
14.74 ₺
|
10.00 %
|
2.535.685.138
|
9.68 ₺
|
10.00 %
|
322.423.464
|
25.52 ₺
|
10.00 %
|
802.313.889
|
5.72 ₺
|
10.00 %
|
506.497.110
|
407.25 ₺
|
9.99 %
|
1.011.114.183
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
41.90 ₺
|
-9.97 %
|
75.232.604
|
34.72 ₺
|
-9.96 %
|
257.000.706
|
5.34 ₺
|
-9.95 %
|
2.028.421.754
|
23.34 ₺
|
-9.95 %
|
1.299.428.545
|
5.99 ₺
|
-8.69 %
|
811.677.975
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Nisan 2026 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 44,66 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,47 yükseliş ile 52,42 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,66 ₺
|
0,12 %
|
E
|
52,42 ₺
|
0,47 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Nisan 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 0,26 artış ile 4.779,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,54 yükselişle 6.867,45 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.230,13 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.783,15 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.779,48 ₺
|
0,26 %
|
6.867,45 ₺
|
0,54 %
|
44.783,15 ₺
|
0,56 %
|
11.230,13 ₺
|
0,56 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,28 artış ile 73.111,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,88 yükseliş ile 2.248,18 doları buldu. Brent Petrol ise 96,31 dolar