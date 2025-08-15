Piyasalarda gün sonu: 15 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ağustos 2025 Cuma tarihinde günü 10.870,57 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,43 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GRNYO,ALKLC,TEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ESCAR,QNBTR,KAPLM oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.163.557.530.75 TL), SASA (5.654.874.214.74 TL), TERA (4.957.183.908.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ağustos 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 40,90 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,66 yükselerek 47,93 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (15 Ağustos 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,22 :artarakazalarak 3.342,79 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,38 yükseliş sonucu 4.395,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,38 yükselerek 7.185,83 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.655,43.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,93 azalış ile 117.351,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,29 düşüş ile 4.468,48 doları buldu. Brent Petrol ise 66,43 dolar