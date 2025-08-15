Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 15 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 15 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (15 Ağustos 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,16 yükselerek 40,90 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,38 ile 4.395,01 liraya çıktı.

        Giriş: 15.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 15 Ağustos 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Ağustos 2025 Cuma tarihinde günü 10.870,57 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,43 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GRNYO,ALKLC,TEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ESCAR,QNBTR,KAPLM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.163.557.530.75 TL), SASA (5.654.874.214.74 TL), TERA (4.957.183.908.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        331.00
        1.53 %
        8.163.557.531
        S
        3.90
        9.86 %
        5.654.874.215
        T
        580.00
        2.38 %
        4.957.183.909
        P
        257.75
        1.98 %
        4.854.387.087
        Y
        32.64
        -0.37 %
        3.799.750.388
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        10.45
        10.00 %
        24.248.560
        A
        76.00
        9.99 %
        354.290.669
        T
        27.74
        9.99 %
        2.571.676.923
        E
        10.24
        9.99 %
        431.287.008
        D
        25.98
        9.99 %
        65.278.242
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        35.02
        -9.97 %
        461.750.172
        Q
        714.50
        -9.96 %
        76.920.927
        K
        212.40
        -9.96 %
        114.616.656
        A
        11.04
        -9.95 %
        103.444.303
        E
        6.29
        -9.89 %
        391.602.891
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Ağustos 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 40,90 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,66 yükselerek 47,93 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,90
        0,16 %
        E
        EUR/TRY
        47,93
        0,66 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (15 Ağustos 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,22 :artarakazalarak 3.342,79 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,38 yükseliş sonucu 4.395,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,38 yükselerek 7.185,83 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.655,43.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.342,79
        0,22 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.395,01
        0,38 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.655,43
        0,38 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.185,83
        0,38 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,93 azalış ile 117.351,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,29 düşüş ile 4.468,48 doları buldu. Brent Petrol ise 66,43 dolar

