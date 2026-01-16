Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ocak 2026 Cuma tarihinde günü 12.643,30 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,50 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi RUBNS,POLTK,GENTS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise OTKAR,ATEKS,DCTTR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.606.710.454.00 TL), THYAO (15.395.450.279.75 TL), ISCTR (11.391.294.342.66 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ocak 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 43,28 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 50,22 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (16 Ocak 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,97 :artarakazalarak 4.571,59 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,45 düşüş sonucu 6.423,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,45 yükselerek 10.502,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 41.881,00.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,18 değer kaybederek 95.036,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,37 düşerek 3.297,42 dolardan işlem gördü.