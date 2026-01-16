Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.643,30 %1,50
        DOLAR 43,2799 %0,13
        EURO 50,2355 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.423,66 %0,46
        FAİZ 36,45 %-0,95
        GÜMÜŞ GRAM 124,73 %-2,34
        BITCOIN 95.014,00 %-0,56
        GBP/TRY 57,9329 %-0,01
        EUR/USD 1,1605 %-0,03
        BRENT 64,41 %1,02
        ÇEYREK ALTIN 10.502,69 %0,46
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (16 Ocak 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,50 değer kazanarak 12.643,30 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,13 yükselerek 43,28 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,45 ile 6.423,47 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 16 Ocak 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Ocak 2026 Cuma tarihinde günü 12.643,30 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,50 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi RUBNS,POLTK,GENTS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise OTKAR,ATEKS,DCTTR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.606.710.454.00 TL), THYAO (15.395.450.279.75 TL), ISCTR (11.391.294.342.66 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        309.25
        2.23 %
        15.606.710.454
        T
        292.00
        1.48 %
        15.395.450.280
        I
        14.18
        -0.56 %
        11.391.294.343
        A
        74.90
        1.42 %
        10.987.845.811
        Y
        36.20
        0.06 %
        10.119.286.124
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        34.10
        10.00 %
        502.832.151
        P
        6,742.50
        9.99 %
        312.922.825
        G
        12.00
        9.99 %
        302.181.667
        A
        38.24
        9.95 %
        136.857.029
        G
        28.72
        9.95 %
        151.794.675
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        O
        477.00
        -10.00 %
        542.609.932
        A
        95.40
        -10.00 %
        5.377.793
        D
        7.92
        -10.00 %
        452.790.438
        S
        31.90
        -9.99 %
        569.405.052
        S
        67.80
        -9.96 %
        351.370.270
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Ocak 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 43,28 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,12 düşerek 50,22 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,28
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        50,22
        -0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Ocak 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,97 :artarakazalarak 4.571,59 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,45 düşüş sonucu 6.423,47 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,45 yükselerek 10.502,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 41.881,00.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.571,59
        -0,97 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.423,47
        0,45 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.881,00
        0,45 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.502,37
        0,45 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,18 değer kaybederek 95.036,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,37 düşerek 3.297,42 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hırsızlar azılı iki kuzen genç kız çıktı

        İstanbul Bakırköy'de girdikleri iki ayrı villadan 1 milyon liralık ziynet eşyası çalan iki genç kızın, azılı iki kuzen hırsız olduğu ortaya çıktı. Naz Ç. (22) ve Damla Ç. (19) adlı iki kuzen, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde girecekleri yeni adresleri ararken Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İki kuzenin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu