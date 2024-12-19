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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 19 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 19 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (19 Aralık 2024 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,52 değer kaybederek 9.765,12 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,18 yükselerek 35,10 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,19 ile 2.925,62 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 19.12.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 19 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        19 Aralık 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,52 düşüş ile 9.765,12 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CGCAM,DOKTA,EUYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CEOEM,BSOKE,DCTTR.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.304.028.089.25 TL), ISCTR (4.572.084.060.14 TL), EREGL (3.228.165.999.56 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        289.50
        -0.34 %
        7.304.028.089
        I
        13.14
        -0.90 %
        4.572.084.060
        E
        25.30
        -1.86 %
        3.228.166.000
        Y
        29.00
        -1.36 %
        3.062.071.431
        A
        61.15
        -2.78 %
        3.028.862.373
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        26.62
        10.00 %
        259.185.630
        D
        28.30
        9.95 %
        78.981.855
        E
        13.61
        9.94 %
        35.616.770
        P
        2.38
        9.68 %
        1.340.428.508
        B
        34.70
        9.12 %
        154.659.195
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        29.52
        -10.00 %
        98.080.179
        B
        12.42
        -10.00 %
        159.830.277
        D
        27.58
        -9.99 %
        461.971.441
        E
        29.42
        -9.98 %
        198.076.676
        D
        12.32
        -9.94 %
        248.363.613
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Aralık 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 35,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,88 yükseliş ile 36,62 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,10
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        36,62
        0,88 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Aralık 2024 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 2.590,81 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,19 değer kazanarak 2.925,62 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.783,39 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.075,03 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.590,81
        0,21 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.925,62
        0,19 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.075,03
        0,19 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.783,39
        0,19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,15 düşüş ile 100.677,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -5,89 azalış ile 3.613,14 dolar.Brent Petrol ise 73,35 dolar

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