Piyasalarda gün sonu: 19 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (19 Aralık 2024 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,52 değer kaybederek 9.765,12 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,18 yükselerek 35,10 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,19 ile 2.925,62 liraya çıktı.
19 Aralık 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,52 düşüş ile 9.765,12 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CGCAM,DOKTA,EUYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CEOEM,BSOKE,DCTTR.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.304.028.089.25 TL), ISCTR (4.572.084.060.14 TL), EREGL (3.228.165.999.56 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.50 ₺
|
-0.34 %
|
7.304.028.089
|
13.14 ₺
|
-0.90 %
|
4.572.084.060
|
25.30 ₺
|
-1.86 %
|
3.228.166.000
|
29.00 ₺
|
-1.36 %
|
3.062.071.431
|
61.15 ₺
|
-2.78 %
|
3.028.862.373
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
26.62 ₺
|
10.00 %
|
259.185.630
|
28.30 ₺
|
9.95 %
|
78.981.855
|
13.61 ₺
|
9.94 %
|
35.616.770
|
2.38 ₺
|
9.68 %
|
1.340.428.508
|
34.70 ₺
|
9.12 %
|
154.659.195
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.52 ₺
|
-10.00 %
|
98.080.179
|
12.42 ₺
|
-10.00 %
|
159.830.277
|
27.58 ₺
|
-9.99 %
|
461.971.441
|
29.42 ₺
|
-9.98 %
|
198.076.676
|
12.32 ₺
|
-9.94 %
|
248.363.613
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Aralık 2024 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 35,10 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,88 yükseliş ile 36,62 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,10 ₺
|
0,18 %
|
E
|
36,62 ₺
|
0,88 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Aralık 2024 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 2.590,81 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,19 değer kazanarak 2.925,62 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.783,39 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.075,03 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.590,81 ₺
|
0,21 %
|
2.925,62 ₺
|
0,19 %
|
19.075,03 ₺
|
0,19 %
|
4.783,39 ₺
|
0,19 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,15 düşüş ile 100.677,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -5,89 azalış ile 3.613,14 dolar.Brent Petrol ise 73,35 dolar