Piyasalarda gün sonu: 19 Aralık 2024 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Aralık 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,52 düşüş ile 9.765,12 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi CGCAM,DOKTA,EUYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise CEOEM,BSOKE,DCTTR.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.304.028.089.25 TL), ISCTR (4.572.084.060.14 TL), EREGL (3.228.165.999.56 TL) oldu.