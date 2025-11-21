Piyasalarda gün sonu: 21 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2025 Cuma tarihinde günü 10.915,86 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,58 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TMPOL,VAKFA,KONTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LIDER,VERUS,GZNMI oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (7.964.389.776.02 TL), THYAO (7.539.519.803.25 TL), KOZAL (7.007.974.402.66 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Kasım 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 42,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,10 düşüş ile 48,89 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (21 Kasım 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,16 değer kaybederek 4.070,77 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,06 değer kazanarak 5.557,35 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.086,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.233,95 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -7,42 değer kaybederek 83.918,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -8,06 düşerek 2.735,06 dolardan işlem gördü.