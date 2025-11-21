Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 21 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 21 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (21 Kasım 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,58 değer kaybederek 10.915,86 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,45 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,06 değer kazanarak 5.557,35 liraya yükseldi.

        Giriş: 21.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.11.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 21 Kasım 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Kasım 2025 Cuma tarihinde günü 10.915,86 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,58 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TMPOL,VAKFA,KONTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LIDER,VERUS,GZNMI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (7.964.389.776.02 TL), THYAO (7.539.519.803.25 TL), KOZAL (7.007.974.402.66 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        3.12
        3.31 %
        7.964.389.776
        T
        273.00
        -1.18 %
        7.539.519.803
        K
        40.00
        0.35 %
        7.007.974.403
        Y
        33.70
        -1.75 %
        6.445.493.372
        I
        12.70
        -0.94 %
        6.226.455.826
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        302.50
        10.00 %
        47.041.392
        V
        17.18
        9.99 %
        17.342.969
        K
        30.40
        9.99 %
        1.486.494.222
        Q
        59.10
        9.95 %
        8.634.195
        B
        21.80
        9.93 %
        101.320.974
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        63.45
        -10.00 %
        71.823.730
        V
        170.10
        -10.00 %
        67.408.819
        G
        91.30
        -9.96 %
        24.839.808
        M
        2.45
        -9.59 %
        429.631.248
        B
        8.76
        -9.32 %
        578.075.683
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Kasım 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 42,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,10 düşüş ile 48,89 liraya geldi.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,45
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        48,89
        -0,10 %
        Altın fiyatlarında son durum (21 Kasım 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,16 değer kaybederek 4.070,77 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,06 değer kazanarak 5.557,35 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.086,27 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.233,95 lira oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.070,77
        -0,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.557,35
        0,06 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        36.233,95
        0,06 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.086,27
        0,06 %
        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -7,42 değer kaybederek 83.918,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -8,06 düşerek 2.735,06 dolardan işlem gördü.

