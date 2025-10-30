Piyasalarda gün sonu: 30 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2025 Perşembe tarihinde günü 10.837,30 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,31 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UFUK,TUREX,YESIL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SNICA,ESEN,CRFSA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.062.014.753.00 TL), BIMAS (7.179.125.070.00 TL), AKBNK (6.521.587.715.05 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 41,98 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,02 düşüş ile 48,68 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 1,76 artış ile 3.999,11 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,86 yükselişle 5.399,03 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.827,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.201,69 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,00 değer kaybederek 107.901,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -4,87 düşerek 3.786,88 dolardan işlem gördü.