        Piyasalarda gün sonu: 30 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 30 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (30 Ekim 2025 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,31 değer kaybederek 10.837,30 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,98 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,86 ile 5.399,03 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.10.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 30 Ekim 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Ekim 2025 Perşembe tarihinde günü 10.837,30 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,31 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi UFUK,TUREX,YESIL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SNICA,ESEN,CRFSA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.062.014.753.00 TL), BIMAS (7.179.125.070.00 TL), AKBNK (6.521.587.715.05 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        290.00
        -0.68 %
        8.062.014.753
        B
        532.00
        -6.01 %
        7.179.125.070
        A
        59.50
        1.62 %
        6.521.587.715
        I
        12.45
        0.32 %
        6.316.388.860
        P
        11.79
        4.52 %
        5.581.325.372
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        1,870.00
        10.00 %
        85.469.493
        T
        8.80
        10.00 %
        731.410.316
        Y
        2.75
        10.00 %
        444.951.954
        B
        2,321.00
        10.00 %
        327.336.416
        S
        5.17
        10.00 %
        66.763.932
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        5.13
        -10.00 %
        649.106.398
        E
        8.67
        -9.97 %
        910.379.858
        C
        109.60
        -8.97 %
        247.084.462
        A
        3.64
        -7.38 %
        2.374.953.795
        K
        134.40
        -7.31 %
        459.735.124
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Ekim 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,09 artış ile 41,98 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,02 düşüş ile 48,68 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,98
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        48,68
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Ekim 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,76 artış ile 3.999,11 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,86 yükselişle 5.399,03 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.827,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 35.201,69 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.999,11
        1,76 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.399,03
        1,86 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.201,69
        1,86 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.827,42
        1,86 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,00 değer kaybederek 107.901,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -4,87 düşerek 3.786,88 dolardan işlem gördü.

