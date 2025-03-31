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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (31 Mart 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,15 düşerek 37,94 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,20 değer kazanarak 3.813,11 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.03.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.659,48 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,49 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.789.962.00 TL), AKBNK (6.673.958.589.70 TL), YKBNK (5.975.698.391.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        311.00
        0.81 %
        7.691.789.962
        A
        52.25
        -1.04 %
        6.673.958.590
        Y
        24.04
        -1.07 %
        5.975.698.391
        T
        150.00
        0.33 %
        5.076.132.425
        I
        12.26
        -0.49 %
        4.964.450.444
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        24.20
        10.00 %
        13.551.159
        F
        5.62
        9.98 %
        180.899.113
        P
        38.82
        9.97 %
        432.556.044
        R
        17.34
        9.96 %
        107.215.440
        C
        37.32
        9.96 %
        258.815.833
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Q
        346.50
        -10.00 %
        11.496.122
        P
        30.24
        -10.00 %
        243.389.931
        A
        80.40
        -9.97 %
        7.500.649
        B
        168.00
        -9.87 %
        316.922.833
        S
        40.70
        -9.84 %
        729.126.284
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Mart 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,15 azalış ile 37,94 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 41,02 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,94
        -0,15 %
        E
        EUR/TRY
        41,02
        -0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Mart 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,16 artış ile 3.120,79 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,20 yükselişle 3.813,11 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.234,43 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.861,47 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.120,79
        1,16 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.813,11
        1,20 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.861,47
        1,20 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.234,43
        1,20 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,02 değer kazanarak 83.752,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,54 yükselerek 1.846,72 dolardan işlem gördü.

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