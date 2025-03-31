Piyasalarda gün sonu: 31 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.659,48 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,49 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SANEL,FORMT,PASEU, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise QNBTR,PAPIL,ATEKS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.691.789.962.00 TL), AKBNK (6.673.958.589.70 TL), YKBNK (5.975.698.391.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Mart 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,15 azalış ile 37,94 liraya düştü, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 41,02 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (31 Mart 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,16 artış ile 3.120,79 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,20 yükselişle 3.813,11 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.234,43 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.861,47 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,02 değer kazanarak 83.752,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,54 yükselerek 1.846,72 dolardan işlem gördü.