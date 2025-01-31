Piyasalarda gün sonu: 31 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (31 Ocak 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,77 değer kaybederek 10.004,38 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 35,86 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,97 ile 3.246,67 liradan işlem gördü.
31 Ocak 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,77 düşerek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10119.0100 puandan işlem görürken en düşük 9986.3600 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KAPLM,EMNIS,BJKAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,IHAAS,DYOBY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.143.836.381.75 TL), YKBNK (7.902.429.454.72 TL), AKBNK (7.186.923.472.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.00 ₺
|
1.28 %
|
10.143.836.382
|
30.72 ₺
|
-3.94 %
|
7.902.429.455
|
64.85 ₺
|
-0.99 %
|
7.186.923.472
|
169.80 ₺
|
-0.88 %
|
5.392.768.547
|
14.16 ₺
|
-2.48 %
|
4.238.904.031
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
180.90 ₺
|
9.97 %
|
41.177.478
|
287.00 ₺
|
9.96 %
|
5.314.028
|
5.17 ₺
|
9.53 %
|
432.250.852
|
44.14 ₺
|
5.80 %
|
100.836.707
|
153.00 ₺
|
5.59 %
|
152.216.242
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
474.75 ₺
|
-10.00 %
|
745.310.630
|
19.11 ₺
|
-9.94 %
|
333.917.428
|
22.50 ₺
|
-9.78 %
|
351.407.498
|
6,812.50 ₺
|
-8.03 %
|
132.190.608
|
7.52 ₺
|
-6.58 %
|
339.950.952
Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ocak 2025 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 35,86 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 37,23 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,86 ₺
|
0,22 %
|
E
|
37,23 ₺
|
-0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (31 Ocak 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 0,60 artış ile 2.811,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,97 yükselişle 3.246,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.308,31 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.168,31 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.811,48 ₺
|
0,60 %
|
3.246,67 ₺
|
0,97 %
|
21.168,31 ₺
|
0,97 %
|
5.308,31 ₺
|
0,97 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,82 değer kaybederek 104.981,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,39 düşerek 3.371,91 dolardan işlem gördü.