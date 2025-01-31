Piyasalarda gün sonu: 31 Ocak 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

31 Ocak 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,77 düşerek 10.004,38 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10119.0100 puandan işlem görürken en düşük 9986.3600 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KAPLM,EMNIS,BJKAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise RAYSG,IHAAS,DYOBY.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.143.836.381.75 TL), YKBNK (7.902.429.454.72 TL), AKBNK (7.186.923.472.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ocak 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 35,86 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 37,23 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (31 Ocak 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 0,60 artış ile 2.811,48 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,97 yükselişle 3.246,67 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.308,31 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.168,31 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,82 değer kaybederek 104.981,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,39 düşerek 3.371,91 dolardan işlem gördü.