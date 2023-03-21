Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4.986,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.890,44, en yüksek 5.019,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 4.906,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 65,81 puan ve yüzde 1,21 düşüşle 5.394,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 79'u geriledi. İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU​​​​​​​ 1.948,6 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.948,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 1 milyon 220 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9881 lira, satışta 19,0642 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9786 lira, satışta 19,0547 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,63'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,03'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2210, dolar/yen paritesi de 132,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,2 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.