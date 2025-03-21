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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 766,30 puan azalarak 9.044,64 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:50
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        BIST 100 endeksi güne 52,41 puan ve yüzde 0,53 azalışla 9.758,53 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 8.984,54 puanı, en yüksek 9.758,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,81 değer kaybıyla 9.044,64 puandan tamamladı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 896,27 puan ve yüzde 8,30 kayıpla 9.904,60 puandan kapandı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,93, hizmetler endeksi yüzde 7,73, sanayi endeksi yüzde 6,88 ve teknoloji endeksi yüzde 5,53 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 97'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının ons fiyatı 3 bin 14 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 14 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,31, bileşik getirisi de yüzde 48,00 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8237 lira, satışta 37,9752 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,8885 lira, satışta 38,0403 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 71,5 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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