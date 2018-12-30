Piyasaların gözü perşembe günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunda olacak. İşte bu hafta açılanacak veriler:
31 Aralık Pazartesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10:00'da kasım Dış Ticaret verilerini açıklayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat Kasım ayında 15.5 milyar dolar, ithalat 16.1 milyar dolar olmuştu.
Hazine saat 17:00'de 2019'un birinci çeyreğine ilişkin iç borçlanma programını açıklayacak. Ocak ayında Hazine'nin piyasaya 4.7 milyar TL kadar iç borç geri ödemesi olacak. Bir önceki borçlanma programı duyurusunda söz konusu itfaya karşın piyasadan 4.9 milyar TL borçlanma planlandığı belirtilmişti.
1 Ocak Salı tatil
2019'un ilk günü olan 1 Ocak resmi tatil.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
2 Ocak Çarşamba
İstanbul Sanayi Odası (İSO) kasım ayı Türkiye İmalat Satın alma Yöneticileri Endeksi'ni (PMI) duyuracak.
3 Ocak Perşembe
TÜİK saat 10:00'da aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve vergi indirimlerinin etkisiyle aralık ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.15 atması bekleniyor. Tahminler gerçekleşirse yıllık enflasyon yüzde 21.6'dan yüzde 21'e gerileyerek yılı kapatacak.Kasım'da aylık enflasyon yüzde 1,44 düştü, yıllık enflasyon da yüzde 21,62'ye geriledi. Böylece tüketici fiyat endeksi Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık bazda düşmüş oldu. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 25,24 seviyesine yükselerek son 15 yılın rekorunu kırmıştı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak artış oranı netleşecek.
4 Ocak Cuma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 10:00'da aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak.
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