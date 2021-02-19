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HaberlerGündemGüvenlikPKK'NIN BOMBACISI YAKALANDI! Son dakika... Bölücü örgütün bombacısı yurtdışına kaçarken yakalandı!
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Bölücü örgütün bombacısı yakalandı!

Kocaeli'nde jandarmanın düzenlediği operasyonla, yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü PKK'da sözde patlayıcı uzmanı olan Suriye uyruklu K.H.R.S. (32) yakalandı. K.H.R.S.'nin 13 askerin şehit edildiği Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde de bulunduğu belirlendi

PKK'NIN BOMBACISI YAKALANDI! Son dakika... Bölücü örgütün bombacısı yurtdışına kaçarken yakalandı!
Bölücü örgütün bombacısı yakalandı!
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DHA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklu kişinin yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gideceğini ve bu grubun içerisinde önemli bir ismin olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonla organizatör ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

SURİYE UYRUKLU, 2008'DE PKK'YA KATILMIŞ

DHA'da yer alan habere göre yakalananlar arasında 2 kişinin yurt dışına kaçmak için daha fazla para verdiği belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesinde Suriye Resulayn doğumlu K.H.R.S.'nin (32),2008 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde PKK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, üst düzey sorumlu olduğu, sözde bölük komutanlığı görevi yaptığı, örgütün sözde patlayıcı uzmanı olduğu belirlendi.

BİRÇOK SALDIRININ FAİLİ ÇIKTI

K.H.R.S'nin 2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polis aracına ve yine aynı bölgede farklı bir tarihte askeri konvoya yönelik patlayıcı ile saldırı düzenlenmesi başta olmak üzere, birçok eylemin faili olduğu, 2012 yılında Şemdinli merkezine yapılan saldırının planlayıcısı olduğu ve saldırıda yer aldığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

K.H.R.S. ile yurtdışına kaçması için yardım ve yataklık eden Suriye uyruklu kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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