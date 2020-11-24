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HaberlerGündemGüvenlikPKK'nın sözde tim komutanı teslim oldu
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Terör örgütü PKK'nın sözde tim komutanı ikna sonucu teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu, Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan 1 PKK'lı terörist, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan PKK'lının, 2018-2020 yılları arasında Irak'ın (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi

PKK'nın sözde tim komutanı teslim oldu
DHA

PKK'da çözülme devam ederken Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olan bir PKK'lı terörist teslim oldu.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken örgütteki çözülme de devam ediyor.

TESLİM OLDU

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne 2018 yılında Van'dan katılım yapan ve 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 PKK'lı teröris 23 Kasım günü Şırnak Silopi Hudut Kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu.

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