PKK'nın sözde tim komutanı teslim oldu

DHA

PKK'da çözülme devam ederken Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olan bir PKK'lı terörist teslim oldu.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken örgütteki çözülme de devam ediyor.

TESLİM OLDU

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne 2018 yılında Van'dan katılım yapan ve 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 PKK'lı teröris 23 Kasım günü Şırnak Silopi Hudut Kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu.