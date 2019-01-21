Yıldız Holding’in atıştırmalık şirketi pladis’e yeni CEO atandı. Pladis, A. Salman Amin’in şirket CEO’luğuna atandığını duyurdu. Amin, görevine resmi olarak Şubat ayında başlayacak. Amin, Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya kadar büyük bir coğrafyada faaliyet gösteren pladis’in yeni dönem global operasyon ve stratejilerinden sorumlu olacak.
A. Salman Amin, pladis’teki yeni rolüne dair görüşlerini, “Ben kariyerimi, kuralları yeniden yazmaya, farklı ve yenilikçi yöntemler, yollar bulmaya ve tüketicinin zaman içinde değişim yolculuğunun bir parçası olmaya adadım. Sevdiğimiz yerel tatları birer global yıldıza dönüştürmek; bisküvi, kek çikolata, sakız ve şekerleme alanındaki köklü mirasımızı tüm dünya ile paylaşmak adına pladis’te büyük fırsat görüyorum. Yeni ekibimle beraber bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum” şeklinde ifade etti.
'GLOBAL DENEYİME SAHİP'
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Amin’in ataması ile ilgili olarak, “pladis, henüz ikinci yılını geride bırakmış bir şirket, ancak biz şimdiden global arenada hızla büyüyen bir oyuncu konumuna gelmiş bulunuyoruz. A. Salman Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, hali hazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini pladis’e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Amin, son olarak, SC Johnson & Son’da Global Ticari Birim Operasyondan Sorumlu Başkanı (COO) olarak, şirketin tüm kategorileri ve pazarlarından sorumluydu. Amin, SC Johnson öncesinde, PepsiCo şirketinde CMO (Pazarlamadan Sorumlu Başkan) olarak görev yaptı. PepsiCo Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanlığı da dahil olmak üzere, 17 yıl boyunca görev aldığı PepsiCo şirketinde bir dizi önemli rol üstlendi. Ayrıca, Procter&Gamble şirketinin Amerika, Almanya, Suudi Arabistan, İsviçre ekiplerinde de 10 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda bulundu.
A. Salman Amin, ITV plc Yönetim Kurulu’nda Bağımsız Direktör olarak görev yapıyor ve Kellogg Yönetim Okulu (School of Management)’nun Global Danışma Kurulu’nda yer alıyor. Eğitimini Amerika’da tamamlayan Amin, lisans derecesini sivil mühendislik alanında Syracuse Üniversitesi’nde, MBA eğitimini ise Northwestern Üniversitesi Kellogg Yönetim Okulu’nda tamamladı. Amin ayrıca, İngiltere, Leicester’da bulunan De Montfort Üniversitesi tarafından 2009 yılında Fahri Doktora Ödülü’ne de layık görüldü.
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