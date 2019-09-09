Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın gollerini Barış Terzioğlu ve Cem Keskin (3) kaydetti.
Plaj Futbolu Milli Takımı, bu yenilgiyle Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ni altıncı basamakta tamamladı.
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