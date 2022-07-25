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PMYO BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2022 Yılı İçerisinde PAEM, PMYO ,POMEM ve ÇMB sınav başvurularında uygulanacak Ücretler:
Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Başvuru Ücreti 300.00₺ PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavları Başvuru Ücreti 400.00₺ Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Sınav Başvuru Ücreti 200.00₺ Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınav Başvuru Ücreti 200.00₺ Sınav İtiraz Ücreti 40.00₺ Çarşı Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı Başvuru Ücreti 340.00₺
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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