PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: Polis Akademisi 2024 PMYO fiziki parkur sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından PMYO müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yeri ve tarihleri belli oldu. PMYO parkur sınavı giriş yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, 2024 PMYO fiziki parkur sınavı ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihleri…
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımında sınav süreci başlıyor. Binlerce adayın merakla beklediği 2024 PMYO sınav yerleri belli oldu. PMYO müracaat kabul, sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınav yerleri ve tarihleri duyuruldu. PMYO müracaat kabul, sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ardından başarılı olanlar mülakata katılacak. Peki, Polis Akademisi 2024 PMYO fiziki parkur sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte PMYO fiziki parkur talimatı ile PMYO sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
2024 PMYO SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
2024 PMYO giriş sınavına katılacak adayların müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı merkezleri ile sınav tarihleri açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
‘’2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.’’
2024 PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
PMYO SINAVI NE ZAMAN?
Sınav tarihlerini adaylar e-devlet üzerinden giriş yaparak öğrenecekler.
2024 PMYO PARKURU
Polis Meslek Yüksekokulu fiziki yeterlilik sınavı, başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.