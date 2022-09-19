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PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PMYO sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) mülakat sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 25 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında ön başvuruları alınan PMYO alımları için adaylar PMYO sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte PMYO mülakat sonuçları tarihi ile ilgili detaylar...

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  • PMYO sonuçları açıklandı mı? PA ile PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen PMYO mülakatları sona erdi. Mülakatların ardından gözler PMYO mülakat sonuçlarına çevrildi. Sonuçlar www.pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Peki, PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte PMYO sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler...
  • PMYO sonuçları açıklandı mı? PA ile PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak olan PMYO mülakat sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

    Geçtiğimiz yıl kasım ayının ilk haftasında açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayı civarında açıklanması bekleniyor.
  • PMYO sonuçları açıklandı mı? PA ile PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    PMYO DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

    Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

    Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.
  • PMYO sonuçları açıklandı mı? PA ile PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

    Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
  • PMYO sonuçları açıklandı mı? PA ile PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

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