Podbrezova - Spartak Trnava karşılaşma önü

Podbrezova ve Spartak Trnava, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Podbrezova son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Spartak Trnava, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 379 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Podbrezova kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Spartak Trnava sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Podbrezova önceki hafta Senica mücadelesinde 1-0 yenildi.

Spartak Trnava ise Dunajska Streda karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Podbrezova, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Spartak Trnava, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Spartak Trnava, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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