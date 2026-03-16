Polatlı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı
Ankara Polatlı'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Giriş: 16.03.2026 - 01:06 Güncelleme:
Polatlı ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda E.N.U. idaresindeki otomobil ile M.D'nin kullandığı minibüs çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, minibüsteki Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık personeli, yaralanan 13 kişiden 3'ünü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, 10'unu ise Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsü E.N.U'yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
