Sancaktepe'de sabah saat 07:30 sıralarında sokak ortasında bir astsubay ile bir polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda polis hayatını kaybederken, polisin eşi ve astsubay ise yaralandı. Olayın nedeni ise polisin araştırmasıyla ortaya çıktı. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; sabah eşi Deniz A. ile birlikte evden çıkan polis memuru Süleyman A.,sokakta servis bekleyen Astsubay Aslan S. ile karşılaştı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Burada polis memuru ile astsubay arasından tartışma çıktı. Bu sırada arabada bekleyen polis memurunun eşi Deniz A., ikilinin yanına geldi. Büyüyen tartışma silahlı çatışmaya döndü. Yaşanan çatışmada polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Astsubay Aslan S. ağır yaralandı. Polis memurununun Ceza İnfaz Koruma memuru olan eşi Deniz A. ise hafif şekilde yaralandı.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin ulaştığı bilgilere göre çatışmanın yasak ilişki iddiası yüzünden yaşandığı belirtildi. İddialara göre polis memurunun eşi, astsubayla yasak ilişki yaşıyordu. Bu iddialar üzerine polis memuru, sabah karşılaştığı astsubayla iye bu yüzden tartıştı ve tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

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