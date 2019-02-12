Olay, saat 21.00 sıralarında Sırakapılar Mahallesi'ndeki Çınar Polis Merkezi'nde meydana geldi. Çınar Polis Merkezi´nde görevli başpolis Murat Ç., görevli olduğu sırada polis merkezi içindeki tuvalatte tabancayla kendini göğsünden vurdu. Silah sesi üzerine tuvalete giden meslektaşları Murat Ç.'yi kanlar içinde buldu.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın duyulması üzerine polis müdürleri ve çok sayıda polis memuru polis merkezine gitti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, polis merkezi içinde inceleme yaptı.

Başpolis Murat Ç.'nin intihar nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.