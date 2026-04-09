POLİS GÜNÜ MESAJLARI 2026

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da ,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 180. yaşında.

Emniyet Teşkilatının polis haftasını kutluyor, şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum

Ülkemizin her bir köşesinde başarılı çalışmalar yürüten emniyet teşkilatımızın polis haftasını kutluyor bu cennet vatan uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Başta ilimizde görev yapan polislerimiz olmak üzere üstün hizmet anlayışı ve özveriyle ülkemizin dört bir sathında görev yapan Polis Teşkilâtımızın değerli çalışanlarının Polis Haftası’nı kutluyor, emniyet mensuplarımıza mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım