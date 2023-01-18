Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!

İşyeri hakkında ihbar olduğunu ve kara para aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını iddia eden sözde polis ekipleri, işyeri sahibi A.O’ya kasayı açtırttı. Kasada bulunan 100 bin Euro parayı aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre işyerine gelen 3 kişi polis kimliklerini göstererek arama kararı olduğunu söyledi.

Olay iki hafta önce İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir işyerinde meydana geldi.

SAHTE POLİSLER YAKALANDI

Şüpheliler için araştırma başlatan polis montu incelemede bir cep telefonu ve kimlik buldu. Ele geçirilen kimlik ve cep telefonundan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 suç kaydı olan Ali Ö. (22), 2 suç kaydı bulunan Ömer A. (33) ve Amir K.(23) yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen Ali Ö. ve Ömer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen Amir K., işlemleri için Sultangazi Polis Merkezini teslim edildi.