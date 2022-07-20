Polis maaşları ne kadar, kaç TL? Zamlı polis maaşları: Temmuz zammı ile 2022 yeni ve en düşük, yüksek polis maaşı ne kadar? Zam sonrası güncel polis maaşları

TÜİK enflasyon verileri ile memur maaş tablosunda en düşük ve en yüksek maaşlar güncellendi. 6 aylık enflasyon farkı ile yeni polis maaşları kesinlik kazandı. Peki, "Zamlı Polis maaşları ne kadar, kaç TL?" ve "Temmuz zammı sonrası 2022 yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2022 zamlı polis maaşı...

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

Polis maaşları Temmuz zammı ardından belli oldu. Enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranı Haziran'da aylık 4,95 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 78,6 oldu.

Ocak 2022 tarihinde 9.706 TL olan polis maaşı Temmuz zammı sonrasında 13.747 TL oldu.

Başkomiserlerin maaşları ise 11.162 TL'den 15.810 TL'ye yükseldi.