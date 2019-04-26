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İstanbul Fatih'te, 15 Ekim 2018'de, saat 21.00 sıralarında Özbekistan uyruklu I.K. (27),polis tarafından uygulama yapılırken yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınıp ekip otosuna götürüldü. Polis memuru Şeref Ş., mağdure I.K.'den araçta para istedi. Diğer polis İsmail K. yemek için araçtan inince de sanık Şeref Ş. aracı alıp surlara götürdü ve silah göstererek aracın arka koltuğunda kadına tecavüz etti. Şeref Ş.'nin, mağduru bırakma karşılığında bin 400 lira parasını da zorla aldığı belirtildi.
5 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Polis otosunda tecavüzle ilgili biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şeref Ş. getirildi. Tutuksuz sanıklar İsmail K., Enes S., Yaşar S. ile Ahmet B. de duruşmada hazır bulundu.
BERAAT VE TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER
Mahkeme heyeti, karar vereceğini belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Şeref Ş., “Böyle bir olay olduğundan dolayı ben pişmanım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.
24 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şeref Ş.’yi, "İrtikap, Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, Ahmet B., Enes S. Ve Yaşar S.’yi de, “Suçu bildirmeme” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti verdiği bu hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık İsmail K., ise beraat etti.
ÜYE HAKİM MUHALEFET ETTİ
Mahkemenin üye hakimi ise 4 polis memuruna ceza verilmiş olmasına rağmen cezanın belirlenmesinde alt hadden uzaklaşılmamış olması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına muhalefet etti. Üye hakim, sanıkların fiilleriyle orantılı bir ceza alma koşulunun sağlanamamış olduğunu belirterek fiil işleyenlere ceza verilmemesi bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcılığı azaltmakta olduğunu ifade etti.
Toplumda vatandaşın güvenliğiyle sorumlu olan ve herhangi bir durumda bir vatandaşın kendisini en güvende hissedeceği kurum ve kişilerden olan asayişi, huzur ortamını sağlamakla görevli polis memurları tarafından söz konusu suçların işlendiği değerlendirildiğinde kişilerin fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğün yerine getirilmemesi sonucunu doğurmaktadır” denildi.
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