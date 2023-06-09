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Polis tartıştığı kişiyi vurmuştu! Otopark kavgasında dava açıldı

İstanbul Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında yer kavgasına tutuşan polis memuru silahına sarıldı. Tartıştığı kişiyi çenesinden vurdu. Savcı, “Polis öldürme amacıyla hareket etti” dedi. Polis memuru hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

Polis tartıştığı kişiyi vurmuştu! Otopark kavgasında dava açıldı! - En son haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre olay 12 Aralık’ta, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin otoparkında meydana geldi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru eşini almak için hastaneye gitti. Aracını hastanenin personel otoparkına park etti.

TABANCASINI DOLDUR BOŞALT YAPTI

Ardından yakınlarının tedavisi için hastaneye gelen 3 kişilik bir grup da aracını personel otoparkına park edince polis memuru kendilerini uyardı. Grup ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Grubun içindeki Mehmet A. polis memuruna “Sen bu otoparkın bekçisi misin? İstediğim yere park ederim” deyince öfkelenen polis memuru “Cinnet getireceğim, bana kendilerini vurduracaklar” diyerek tabancasını doldur boşalt yaptı.

SİLAHIN KABZASIYLA VURDU, ATEŞ ETTİ

Bunun üzerine polis memuruna doğru hamle yapan Mehmet A. polisin elindeki silahı almaya çalıştı. Çıkan arbedede polis memuru, Mehmet A.'nın başına iki kez silahın kabzasıyla vurdu. Sonra da ateş etti, Mehmet A.'nın çenesinden giren kurşun kulağının altından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet A. şans eseri hayatta kaldı. Polis memuru ise tutuklandı.

HER İKİ TARAF DA SANIK OLDU

Savcı, polis memurunun öldürme amacıyla hareket ettiğine kanaat getirdi. Bu nedenle “kasten öldürmeye teşebbüs”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 11 yıl 3 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istedi. Yaralanan Mehmet A., aracı süren Osman A. ve yanlarındaki arkadaşı hakkında "kasten yaralama", “tehdit” ve “hakaret” suçlarından değişen oranlarda 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istedi. İki tarafın da hem müşteki hem sanık olduğu iddianame İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etti. Duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

VURMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMEDİ

Mehmet A.'nın avukatı Mesut Oruk, “Polis memuru zaten sivil olarak geliyor görev başında değil. Silahın patladığı ana ilişkin görüntünün bulunmadığı söyleniyor. Eşinin de orada personel olarak çalışması sebebiyle bu görüntülerin kasıtlı olarak gizlendiğini dosyaya eklenmediğini düşünüyoruz. İlgili personel hakkında gerekirse delil karartmadan suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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