Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
İstanbul'da, polisi umursamadan, kafeye silahla ateş açan motosikletli saldırganlar polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ortaya çıkan görüntülerde, denetimi bitiren polisin ayrılma hazırlıkları yaptığı sırada, motosikletle gelen iki saldırgan kafeye silahla ateş açıyor. Polise yakalanmamak için manevra yapan şüphelilerin peşine polis düşüyor
İstanbul Esenyurt'ta olay, 12 Eylül'de, saat: 03.20 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, motosikletli kasklı iki şüpheli, caddede bulunan bir kafeye silahlı saldırıda bulundu.
POLİSİ UMARSAMADI ATEŞ AÇTI
Aynı noktada zırhlı araçla yaptıkları yol denetimini bitiren ve toparlanan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı. Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Saldırının hedefindeki iş yerinin kapalı olduğu ve kurşunların iş yerine isabet etmediği belirlendi. Ortaya çıkan görüntülerde saldırgan, caddenin sağ tarafında kapalı olan bir kafeye doğru ateş açıyor.
TERS İSTİKAMETE GİRİP KAÇTILAR
Hemen ilerde sol tarafta uygulama bitimi toparlanan zırhlı polis aracı görülüyor. Şüpheli, polise yakalanmamak için ters istikamete girerek kaçıyor. Polis ekipleri havaya uyarı ateşe açarak peşine düşüyor.