Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!

İstanbul Esenyurt'ta olay, 12 Eylül'de, saat: 03.20 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, motosikletli kasklı iki şüpheli, caddede bulunan bir kafeye silahlı saldırıda bulundu.

POLİSİ UMARSAMADI ATEŞ AÇTI Aynı noktada zırhlı araçla yaptıkları yol denetimini bitiren ve toparlanan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI REKLAM Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı. Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ Saldırının hedefindeki iş yerinin kapalı olduğu ve kurşunların iş yerine isabet etmediği belirlendi. Ortaya çıkan görüntülerde saldırgan, caddenin sağ tarafında kapalı olan bir kafeye doğru ateş açıyor.