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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisi yaraladı, eşini öldürdü | Son dakika haberleri

        Polisi yaraladı, eşini öldürdü

        İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren ve polisi yaralayan sanık "Cezama razıyım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 20:24
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        Polisi yaraladı, eşini öldürdü
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        İzmir'de eşi Neşe Keçkin'i (23), boşanma davası açmak için gittiği adliye bahçesinde bıçaklayarak öldüren Alaattin Keçkin'in (25) yargılanmasına devam edildi.

        Savunma yapan tutuklu sanık Keçkin "Eşimin kardeşi küfrederek kafa attı. Eşim de göğsüme vurarak başkasıyla birlikte olduğunu söyledi. Üstüme çok geldiler. Küfredip aşağıladılar. Elim kırılsaydı da yapmasaydım. Eşimi öldürmek istemezdim, o an gözüm hiçbir şey görmedi, gözüm karardı. Polislerin yaralandığını bile iddianamede gördüm. Cezama razıyım" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 2 Kasım 2023'te, Seferihisar Adliyesi'nde meydana geldi. Eşi Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için adliyeye gitti.

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        Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmedi. Öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı. Durumu gören bir polis memuru, olaya müdahale etti. Bu sırada çiftin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla arbede çıktı.

        ÖNCE POLİSE SONRA EŞİNE SALDIRDI

        Keçkin, önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı, eşinin kardeşini de yaraladı. Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı.

        Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, olayın ertesi günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Alaattin Keçkin hakkında 'eşi kasten öldürmek', 'görevi yaptırmamak için direnme', '3 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanığın yargılamasına başlandı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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        "CEZAMA RAZIYIM"

        Tutuklu sanık Keçkin savunmasında, "Eşim evi terk ederek anne ve babasının evine gitti. Zaman zaman geçimsizliklerimiz vardı. Görüşmek istiyordum ancak reddediyordu. Birgün kızımla yürürken bana 'kerhane' ne demek diye sordu. Nerden duydun diye sorduğumda 'annem bana kerhaneye düşesin' dedi. Çok sinirlendim. Eve gidip bıçakla kendime zarar verdim. Daha sonra eşimle tartıştık. Yüzük alıp barışmak istedim. Kaynanamı aradım. Eşimin evden gittiğini söyledi. Daha sonra eşimi arayıp, adliyeye çağırıp 'boşanalım' dedim. Adliyeye tek gelmesini söyledim. Bunların kalabalık geldiğini görünce, adliyenin önündeki karavana koyduğum bıçağı yanıma aldım. Onlara saldırmak isteseydim, geldiklerinde üzerine koşar saldırırdım. Eşimin annesi beni çağırdı, gittim, aramızda küfürleşme oldu. Eşimin kardeşi küfrederek kafa attı. Eşim de göğsüme vurarak başkasıyla birlikte olduğunu söyledi. Üstüme çok geldiler. Küfredip aşağıladılar. Elim kırılsaydı da yapmasaydım. Eşimi öldürmek istemezdim, o an gözüm hiçbir şey görmedi, gözüm karardı. Cinnet getirdim. Polislerin yaralandığını bile iddianamede gördüm. Cezama razıyım" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının taleplerinin karşılanması için duruşmayı erteledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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