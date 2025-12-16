Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisin vurduğu Berk Keleş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Polisin vurduğu Berk Keleş hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğlence mekanı önünde polis memuru M.S. ile çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu başından vurulan Berk Keleş hayatını kaybetti; ayağından yaralanan Ö.Y. tedavi altında. Olayın ardından M.S. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 20:22 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin vurduğu Berk Keleş hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa’da, bir eğlence mekanının önünde polis memuru M.S.’nin tabancayla başında vurduğu Berk Keleş (35), kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Ö.Y.’nin (39) tedavisi sürüyor.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İddiaya göre polis memuru M.S. ile Berk Keleş arasından çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında taksinin içerisinde bulunan Berk Keleş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, kavga esnasında olay yerinde bulunan Ö.Y. de ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        YAŞAMINI YİTİRDİ

        Polis memuru M.S.’nin silahla başından vurduğu Berk Keleş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Ö.Y.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis memuru M.S. ise olayın ardından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"