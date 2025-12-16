Polisin vurduğu Berk Keleş hayatını kaybetti

Bursa’da, bir eğlence mekanının önünde polis memuru M.S.’nin tabancayla başında vurduğu Berk Keleş (35), kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Ö.Y.’nin (39) tedavisi sürüyor.

Olay, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İddiaya göre polis memuru M.S. ile Berk Keleş arasından çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taksinin içerisinde bulunan Berk Keleş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, kavga esnasında olay yerinde bulunan Ö.Y. de ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis memuru M.S.’nin silahla başından vurduğu Berk Keleş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Ö.Y.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis memuru M.S. ise olayın ardından gözaltına alındı.