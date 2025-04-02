Muğla'nın Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KIZ BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇİKOLATA AMBALAJI İNCELENDİ Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi.

30 GÜNLÜK GÖRÜNTÜ TARANDI Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.