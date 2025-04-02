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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polisiye değil gerçek! Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı! | Son dakika haberleri

        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!

        Muğla'da, 7 yıl önce çöp konteynerinde poşetin içerisinde ölü bulunan kız bebeğin, cinayet zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden 42 yaşındaki anne Gülcan Deniz ile olaydan bilgisi olduğu belirlenen 43 yaşındaki baba İsmail Deniz sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polis, katil anneye çöpe atılan çikolata ambalajından ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:15
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        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KIZ BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        ÇİKOLATA AMBALAJI İNCELENDİ

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi.

        30 GÜNLÜK GÖRÜNTÜ TARANDI

        Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.

        ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF

        Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet ettiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını itiraf etti.

        ANNE İLE BABA TUTUKLANDI

        Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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