Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Polislere yönelik sözlere soruşturma!

        Polislere yönelik sözlere soruşturma!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik olarak, olay yerinde bulunan şahıs/şahıslar tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir. Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin 'Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama' suçu ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 08.04.2026 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yayınlanan/paylaşılan video içeriğinde, 7 Nisan günü İstanbul ili Beşiktaş İlçesi İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sırasında, Devletimizin güvenliğini, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik olarak, olay yerinde bulunan şahıs/şahıslar tarafından aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir." denildi.

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Söz konusu şahıslar tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir. Devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'na yönelik bu tarz ifadelerin, yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda toplumun önemli bir kesimini tahkir ederek kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığı değerlendirilmiştir.

        Bu kapsamda şüpheli şahısların eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 301/2 maddesinde düzenlenen 'Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama' suçu ve Türk Ceza Kanunu 216/1. Maddesinde düzenlenen 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, olayla bağlantılı şüpheli şahısların kimliklerinin tespitine ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

        Cumhuriyet Başsavcılığımız, Devletimizin en temel kurumlarından biri olan ve kamu düzeninin sağlanmasında asli görev ifa eden Türk Polis Teşkilatı’na yönelik bu nitelikteki aşağılayıcı ve kamu düzenini zedeleyici eylemler karşısında, mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir."

