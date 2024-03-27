Polislik kaç yıl? Polis olma şartları nedir, polis okulu kaç yıldır?

Polis olmak ve polislik mesleğini icra etmek isteyen kişiler, Polis Akademisi duyurularını düzenli olarak takip eder. Fiziksel şartlara uygunluk dâhilinde ve ilgili şartların karşılanması durumunda söz konusu meslek icra edilebilir. Peki nasıl polis olunur? Şartlar neler? Nereden başlanmalı? İşte cevapları…

NASIL POLİS OLUNUR?

Polis olabilmek için her yıl Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlara girmeniz gerekir. Her yıl düzenlenen bu sınavlar üç tanedir. Sözlü, yazılı ve fiziksel sınavları başarıyla tamamlayan polis adayları meslek için eğitim almaya hak kazanır. Polis olmak istiyorsanız üniversiteye giriş sınavında barajın üzeri bir puan almış olmanız gerekir. Üniversiteye giriş sınavında barajı geçemeyenler polislik sınavı başvurusuna kabul edilmez.

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POLİS OKULU ŞARTLARI NELER? Polis okulu girişine hak kazanmak için bazı gereklilikler vardır. Bu mesleği icra etmek için en az lise mezunu olunması şartı, en başta aranacaktır. Sonrasında adayların üniversiteye giriş sınavlarından barajın üzerinde puan alıp almadığı sorulur. Polis olmak isteyen adayların sınava girmesi gerekir ve üçlü sınava girmek isteyen adaylarda aşağıdaki kriterler aranır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

Yurt dışındaki okullardan mezunsanız Denklik Belgesi,

Kadın ve erkekler için 1.62 cm’den uzun boylu olmak,

POMEM eğitimleri almak için KPSS puan barajını geçmek,

18 yaşından küçük olmamak,

30 yaşından büyük olmamak,

Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

Gerekli fiziksel yeterlilikleri taşımak,

Sağlık Yönetmeliği tarafından belirlenen kriterleri taşıyor olmak,

Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma nedeniyle tedavi görmemek,

Temiz bir adli sicil kaydı,

Polis eğitim kurumlarından atılmış olmamak,

Silah taşımaya engel bir durum içerisinde olmamak,

Kamu haklarını kullanamama engeli taşımamak,

Gerekli arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu not almak.

Bu kriterleri taşıdığını düşünen polis adaylarının aşağıdaki üçlü sınava girmesi gerekir;

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Yazılı Sınav

Sözlü Sınav

Fiziksel Sınav

Bu şartları karşıladıktan sonra girilen sınavla akademiye girebilir ve akademiden mezun olduktan sonra başarılı olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polislik mesleğini icra edebilir.