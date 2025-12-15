Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Polislik kaç yıl? Polis olma şartları nedir, polis okulu kaç yıldır?

        Polislik kaç yıl? Polis olma şartları nedir, polis okulu kaç yıldır?

        Emniyet teşkilatının o şerefli üniformasını giymek, pek çok genç için sadece bir meslek sahibi olmak değil, aynı zamanda çocukluktan beri kurulan bir hayalin gerçekleşmesidir. Vatandaşın güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak gibi kutsal bir görevi üstlenmek isteyen binlerce aday, her yıl polis okullarının sınavlarına girmek için ter dökmektedir. Bu zorlu ama gururlu yola çıkmaya hazırlanan polis adayları için en kritik soruların başında ise eğitimin süresi gelmektedir.

        Giriş: 15.12.2025 - 12:49 Güncelleme: 15.12.2025 - 12:49
        Polislik kaç yıl?
        Adaylar, "Polislik kaç yıl, polis okulu eğitimi ne kadar sürüyor?" sorusunun yanıtını ve mesleğe giriş için gerekli olan güncel şartları merak etmektedir. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına katılmak isteyenler için hazırladığımız yol haritası...

        Üniformayı giymeye giden yol tek bir çizgiden ibaret değildir; adayların eğitim durumuna göre farklı kapılar ve farklı eğitim süreleri bulunur. Lise mezunları için farklı, üniversite mezunları için farklı prosedürlerin işlediği bu sistemde, eğitim süresi seçilen okula göre değişiklik gösterir. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) arasındaki farkları, her birinin eğitim süresini ve adaylarda aranan fiziki ve hukuki nitelikleri bu yazımızda tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Polislik hayalinize giden en kısa yolu öğrenmek için okumaya devam edin...

        POLİS OKULU KAÇ YILDIR? EĞİTİM SÜRELERİ VE OKUL TÜRLERİ

        Polis olmak isteyen adayların eğitim süreleri, başvurdukları okulun türüne ve adayların mevcut eğitim seviyesine göre iki ana kategoriye ayrılır. Emniyet Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacını karşılamak için temelde iki farklı eğitim modeli uygular.

        Birincisi, lise ve dengi okullardan mezun olan adayların başvurduğu Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) modelidir. PMYO, Emniyet Teşkilatı'na polis memuru yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim veren parasız yatılı okullardır. Bu okullarda eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler, iki yıl boyunca hem akademik dersler hem de mesleki, hukuki ve fiziki eğitimler alarak polislik mesleğine hazırlanırlar. Mezun olduklarında ön lisans diplomasına sahip olurlar ve polis memuru olarak göreve başlarlar.

        İkincisi ise, lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) üniversite mezunlarının başvurduğu Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) modelidir. POMEM, üniversite mezunu adaylara mesleki eğitim vererek onları polis memuru yapar. POMEM'lerde eğitim süresi, PMYO'dan farklı olarak akademik yıla dayalı değil, dönemlik meslek eğitimine dayalıdır. Eğitim süresi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına ve dönemin planlamasına göre değişmekle birlikte genellikle 4 ay ile 8 ay arasında sürmektedir. Bu süre zarfında adaylar yoğunlaştırılmış bir yatılı eğitim kampına alınır ve mezuniyetin ardından atamaları yapılır.

        POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

        Polislik, fiziksel ve psikolojik yeterlilik gerektiren, disiplinli bir meslek olduğu için adaylarda aranan şartlar da oldukça kapsamlıdır. Başvuru yapılacak okul türüne (PMYO veya POMEM) göre sınav puanı ve yaş şartları küçük farklılıklar gösterse de, genel çerçeve ve temel kriterler benzerdir.

        İşte polis adayı olabilmek için sağlanması gereken temel şartlar:

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
        • Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak (Başvurulan okula göre değişir).
        • PMYO için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS - TYT) belirlenen taban puanı almış olmak; POMEM için ise KPSS'den belirlenen baraj puanını (genellikle lisans için P3, ön lisans için P93) geçmiş olmak.
        • Yaş şartını sağlamak (Genellikle PMYO için 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak; POMEM için ise 30 yaşından gün almamış olmak).
        • Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm boyunda olmak.
        • Beden Kitle İndeksi'nin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması.
        • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
        • Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları taşımak (Renk körlüğü, düz tabanlık vb. engel durumların olmaması).
        • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak ve adli sicil kaydının temiz olması.
        • Herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamak.

        SÜREÇ NASIL İŞLER?

        Adaylar, gerekli şartları taşıdıklarını belgeledikten sonra çok aşamalı bir seçim sürecine girerler. İlk aşama genellikle ön sağlık kontrolüdür; burada boy, kilo ve temel sağlık durumu incelenir. Bu aşamayı geçen adaylar, fiziki yeterlilik sınavına (spor parkuru) alınır. Parkuru belirlenen sürede ve hatasız tamamlamak gerekir. Son ve en belirleyici aşama ise sözlü mülakattır. Mülakatta adayın kendini ifade etme yeteneği, özgüveni, genel kültürü ve mesleğe uygunluğu değerlendirilir. Tüm bu aşamaları başarıyla geçen adaylar, polis okullarına kayıt hakkı kazanır ve zorlu ama gururlu eğitim süreçleri başlar.

