Polislik kaç yıl? Polis olma şartları nedir, polis okulu kaç yıldır?

Adaylar, "Polislik kaç yıl, polis okulu eğitimi ne kadar sürüyor?" sorusunun yanıtını ve mesleğe giriş için gerekli olan güncel şartları merak etmektedir. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına katılmak isteyenler için hazırladığımız yol haritası...

Üniformayı giymeye giden yol tek bir çizgiden ibaret değildir; adayların eğitim durumuna göre farklı kapılar ve farklı eğitim süreleri bulunur. Lise mezunları için farklı, üniversite mezunları için farklı prosedürlerin işlediği bu sistemde, eğitim süresi seçilen okula göre değişiklik gösterir. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) arasındaki farkları, her birinin eğitim süresini ve adaylarda aranan fiziki ve hukuki nitelikleri bu yazımızda tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Polislik hayalinize giden en kısa yolu öğrenmek için okumaya devam edin...

POLİS OKULU KAÇ YILDIR? EĞİTİM SÜRELERİ VE OKUL TÜRLERİ

Polis olmak isteyen adayların eğitim süreleri, başvurdukları okulun türüne ve adayların mevcut eğitim seviyesine göre iki ana kategoriye ayrılır. Emniyet Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacını karşılamak için temelde iki farklı eğitim modeli uygular.

Birincisi, lise ve dengi okullardan mezun olan adayların başvurduğu Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) modelidir. PMYO, Emniyet Teşkilatı'na polis memuru yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim veren parasız yatılı okullardır. Bu okullarda eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler, iki yıl boyunca hem akademik dersler hem de mesleki, hukuki ve fiziki eğitimler alarak polislik mesleğine hazırlanırlar. Mezun olduklarında ön lisans diplomasına sahip olurlar ve polis memuru olarak göreve başlarlar. İkincisi ise, lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) üniversite mezunlarının başvurduğu Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) modelidir. POMEM, üniversite mezunu adaylara mesleki eğitim vererek onları polis memuru yapar. POMEM'lerde eğitim süresi, PMYO'dan farklı olarak akademik yıla dayalı değil, dönemlik meslek eğitimine dayalıdır. Eğitim süresi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına ve dönemin planlamasına göre değişmekle birlikte genellikle 4 ay ile 8 ay arasında sürmektedir. Bu süre zarfında adaylar yoğunlaştırılmış bir yatılı eğitim kampına alınır ve mezuniyetin ardından atamaları yapılır.