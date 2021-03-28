Polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Polisten kaçarken çocuğunu kaybetti! - Son dakika Haberler
ABONE OL

Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti

İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Ataşehir'de bulunan bir parka akın etti. İhbar üzerine parka gelen polisleri görenler koşarak parktan ayrıldı. 3 çocuğuyla parkta vakit geçirmeye gelen kadın ise kaçış sırasında bir çocuğunu kaybetti

KORKUNÇ OLAY! Polisten kaçarken çocuğunu kaybetti! - Son dakika Haberler
Polisten kaçarken çocuğunu kaybetti!
0:00 / 0:00
DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçirdiği anlar dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre, kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti.

Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti
GÜNDEMBakan Soylu'nun dayısı hayatını kaybetti
Ankara baraj doluluk oranı 2021 son dakika! Baraj doluluk oranları Ankara son durum
GÜNDEMAnkara baraj doluluk oranı ne kadar?
Son dakika: Ölüm içkisine bir kurban daha! - Haberler
GÜNDEMÖlüm içkisine bir kurban daha!
BİR GARİP OLAY! Son dakika: Dayak yedi, kendine gülen şahsı bıçakladı
GÜNDEMDayak yedi, kendine gülen şahsı bıçakladı
KAN DONDURDU! İstanbul'da denizden kadın cansız bedeni çıktı
GÜNDEMİstanbul'da denizden kadın cansız bedeni çıktı
KÂBUS SÜRÜYOR! Son dakika: Kadına şiddet anbean kamerada! - Haberler
GÜNDEMKadına şiddet kamerada!
Kadir Gecesi ne zaman, Ramazanın kaçıncı günü? Kadir Gecesi hangi gün?
GÜNDEMKadir Gecesi ne zaman 2021?
Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda, ayın kaçında? 2021 Diyanet Kurban Bayramı tarihi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2021?
Sahilde bulunan cansız beden Zehra'ya mı ait?
GÜNDEMSahilde bulunan cansız beden Zehra'ya mı ait?
Muş'ta mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı - Haberler
GÜNDEMMuş'ta mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı