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Polonez’in yüzde 77’lik hissesi Siniora Food’un oldu

Şarküteri et ürünleri markası Polonez'in sahibi Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 77'si Ürdünlü Siniora Food Industries tarafından satın alındı. Rekabet Kurulu'nun, satın alma ile ilgili anlaşmaya onay verdiği kaydedildi

Polonez’in yüzde 77’lik hissesi Siniora Food’un oldu
HABERTURK.COM

Şarküteri et ürünleri sektöründe 30 yılı aşkın süredir Polonez markasıyla faaliyet gösteren Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 77 hissesinin Siniora Food Industries tarafından devralınması işlemi tamamlandı. Rekabet Kurulu, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin yüzde 77 hissesinin Ürdün merkezli Siniora Food Industries tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verdi.

Ürdün merkezli Arap Filistin Yatırım Şirketi (APIC) iştiraki olan Siniora Food Industries Company, Trakya Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin hisselerini 28,3 milyon dolara satın alarak, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başladı. APIC Başkanı Tarek Aggad konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu satın almanın bölgesel ve küresel ölçekte pazar payını artırma stratejisinin bir parçası olduğunu, Türkiye pazarının Avrupa ve küresel pazarlara ulaşmada kendileri için önemli konumda bulunduğunu belirtti.

Siniora Food Industries Grup CEO'su Majdi Al-Sharif, Polonez’in Siniora'nın portföyüne katılmasının, her iki markanın değerini artıracağını söyledi. Al-Sharif, bu satın almayla Siniora'nın gelirlerinin yıl sonunda yaklaşık 50 milyon dolar kadar artmasını beklediklerini açıkladı.

Polonez İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Boran Uzun ise, "Siniora 1920’de kurulmuş olan, 100 yıllık geçmişe sahip bir marka. Bu yatırım, her iki markanın da büyüme stratejisini destekleyecek ve rekabet gücünü artıracak olan stratejik bir adımdır. Bu güçle, şarküteri et ürünleri pazarında liderlik için çalışacağız. Siniora Grup olarak, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşma ve global pazarlarda genişleme stratejimiz doğrultusunda, yatırımlarımız devam edecek" dedi.

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