        Haberler Dünya Polonya'da hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Polonya'da hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

        Polonya'da gösteri provası sırasında Polonya Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibinde yer alan bir F16 savaş uçağı yere çakıldı. Pilot kazada hayatını kaybetti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 07:29 Güncelleme: 29.08.2025 - 08:44
        Polonya'da F-16 düştü
        Polonya'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında ülkeye ait bir F-16 savaş uçağı düştü.

        Polonya'nın PAP haber ajansı, ülkenin orta kesimlerindeki Radom'da bu hafta sonu yapılması planlanan uluslararası hava gösterisinin hazırlıkları sırasında bir F-16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.

        Polonya Hava Kuvvetlerine ait uçağın düşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, "Radom'da bir trajedi meydana geldi. Hava gösterisi hazırlıkları sırasında bir F-16 düştü. Ne yazık ki pilot hayatını kaybetti." ifadelerine yer verdi.

        Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de olay yerine gittiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

