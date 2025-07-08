Polonya'nın Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarında kontroller yeniden başladı

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, göç kontrolünü sıkılaştırmak amacıyla dün gece yarısı itibarıyla ülkenin Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontroller yeniden uygulanmaya başlandı.

Sınır kontrolleri, Polonya’nın Almanya sınırındaki 52 ve Litvanya sınırındaki 13 noktada şimdilik 30 gün süreyle uygulanacak. Batıda 13 ve kuzeydoğudaki 3 geçiş noktasında kontroller sürekli olacak, diğer noktalarda ise denetimler rastgele yapılacak.

Kontrollere aralarında insansız hava aracı birliklerinin de bulunduğu 5 bin askeri personel destek sağlayacak.

Getirilen sınır kontrolleri Polonya’nın Almanya sınırında daha çok göçmen iadeleriyle, Litvanya sınırında ise Rusya ve Belarus’un Baltık ülkeleri üzerinden Polonya’ya göçmen yönlendirme politikasıyla ilgili olarak yapılıyor.

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Başlayan kontrollerin ardından, ekipler dün gece 4 Afganistan vatandaşını Polonya’nın Litvanya sınırından yasa dışı yolla geçirdiğinden şüphelendikleri bir Estonyalı sürücüyü gözaltına aldı.